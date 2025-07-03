Ворскла ищет усиление для быстрого возвращения в УПЛ
Полтавчане просматривают новичков
13 минут назад
Фото - ФК Ворскла
Ворскла продолжает подготовку к новому сезону, который полтавская команда проведет в Первой лиге.
В расположении команды Желько Любеновича находятся шесть футболистов: Юрий Тлумак, Кирилл Лавута, Принс Чисом Чибуезе, сообщает Sport.ua.
Напомним, что в сезоне-2024/25 Ворскла проиграла Кудривце в переходных матчах и потеряла место в УПЛ, вылетев во второй по силе дивизион. После этого клуб расстался с Юрием Максимовым, который до того времени занимал должность главного тренера.