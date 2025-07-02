Ворскла выставила на трансфер трёх ключевых игроков
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около 2 часов назад
Ибраим Кане. Фото: ФК Ворскла
Полтавская Ворскла выставила на трансфер трех игроков основного состава. Также в клубе рассчитывают на предложения по другим двум футболистам.
Инсайдер Игорь Бурбас в телеграм-канале BurBuzz сообщил, что Ворскла выставила на продажу трех игроков основного состава: 27-летний нигерийский нападающий Самсон Иедe, 21-летний украинский полузащитник Иван Нестеренко и 25-летний малийский универсал Ибраим Кане.
Также в Ворскле ожидают получить деньги за 21-летнего вратаря Павла Исенко и 21-летнего защитника Даниила Хрипчука, которые покинут клуб в статусе свободных агентов. В Полтаве рассчитывают получить компенсацию за воспитание от их следующих клубов.
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