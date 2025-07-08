Жеваго анонсирует кадровые перестановки в менеджменте Ворсклы
Команда впервые в истории вылетела из УПЛ
9 минут назад
Почетный президент Ворсклы Константин Жеваго допускает возможность кадровых перестановок в клубе после проведения аудита. Его слова приводит пресс-служба клуба.
Это очень важный вопрос. Сейчас проводится глубокий анализ деятельности клуба в прошлом сезоне и в предыдущие годы. В ближайшее время будет принято ряд кадровых и организационных решений и объявлены ответственные лица по ключевым направлениям, - рассказал Жеваго.
Напомним, что в сезоне-2024/25 Ворскла проиграла Кудровке в переходных матчах и потеряла место в УПЛ, вылетев во второй по силе дивизион. После этого клуб расстался с Юрием Максимовым, который до того времени занимал должность главного тренера.
Ранее инвестор Ворсклы рассказал о финансовом состоянии клуба из Полтавы.