Клуб Первой лиги Ворскла официально сообщил о назначении нового главного тренера. Наставником команды стал опытный специалист Александр Бабич, с которым заключено соглашение сроком на два года.

Интересно, что еще 24 июня полтавский клуб объявил о приходе Желько Любеновича, но вскоре тот вынужден был покинуть должность по семейным причинам.

46-летний Бабич имеет значительный тренерский стаж — он возглавлял такие клубы, как Черноморец из Одессы, Кривбасс из Кривого Рога и Мариуполь. Также успел проявить себя за пределами Украины, поработав в болгарских командах Фратрия и Пирин.

Кроме главного наставника, был сформирован и тренерский штаб: в него вошли уроженец Полтавы Владимир Бела́ков, Валерий Куценко, а также тренер вратарей Дмитрий Стойко.