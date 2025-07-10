Ворскла сделала заявление по поводу ухода Любеновича
Команда получит нового наставника
около 1 часа назад
Фото: ФК Ворскла
Сегодня стало известно, что Желько Любенович покинул пост главного тренера Ворсклы. Пресс-служба полтавского клуба сделала заявление по этому поводу.
«Главный тренер Желько Любенович сообщил клубу о своем желании покинуть Полтаву «по семейным обстоятельствам». Руководство футбольного клуба «Ворскла» с пониманием отнеслось к ситуации. Стороны пожали руки, пожелав друг другу дальнейших успехов.
Имя нового главного тренера команды будет озвучено в ближайшее время».
Напомним, что Любенович на этой должности продержался меньше месяца.
По итогам прошлого сезона Ворскла вылетела из УПЛ в Первую лигу.