Ворскла после снятия трансферного бана смогла заявиться в Первую лигу
Команда изменилась до неузнаваемости
около 1 часа назад
Ворскла объявила о подписании 14 футболистов, которых удалось зарегистрировать после снятия трех трансферных банов ФИФА.
В новом сезоне цвета полтавчан будут защищать: Никита Татарков, Вадим Червак, Тарас Дмитрук, Богдан Васецкий, Кирилл Лавута, Владислав Дворовенко, Принс, Владислав Семотюк, Богдан Мышенко, Владислав Войцеховский, Дмитрий Прихна, Антон Байдал, Алекс Чидомере, Матвей Буренко.
Все новички подписали двухлетние контракты с Ворсклой.
Из старой команды в тренировочном лагере пока остаются Артем Челядин и Сергей Мякушко.
Напомним, что в сезоне-2024/25 Ворскла проиграла Кудривце в переходных матчах и потеряла место в УПЛ, вылетев во второй по силе дивизион. После этого клуб расстался с Юрием Максимовым, который к тому времени занимал должность главного тренера.