Оболонь подписала экс-полузащитника Ворсклы
Футболист нашел новую команду
около 3 часов назад
Фото: ФК Оболонь
Киевская Оболонь официально объявила о подписании 22-летнего украинского полузащитника Ивана Нестеренко.
Официальных данных о сроках соглашения и деталях личного контракта не сообщается.
Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.
Нестеренко последние сезоны провел в Ворскле, где сыграл более 50 матчей и забил четыре мяча.
4 августа Оболонь в первом туре нового сезона УПЛ будет противостоять Металлисту 1925 (18:00).
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