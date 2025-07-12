Бывший защитник Ворсклы Даниил Хрипчук заявил, что у клуба осталась задолженность в семь месяцев перед ним. 21-летний футболист покинул полтавчан летом 2025 года.

Что касается финансовой ситуации, то действительно, клуб имеет передо мной задолженность — это около семи месяцев. Думаю, в ближайшее время мы всё решим.

Сейчас я уже в статусе свободного агента и открыт к предложениям. Уже есть некоторые варианты, но пока всё ещё на стадии обсуждения, поэтому пока не могу сказать ничего конкретного, но рассматриваю варианты как в Украине, так и за границей, – сказал Хрипчук в интервью ua.tribuna.com.