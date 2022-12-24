Агенты пытаются устроить игрока «Шахтера» в клуб АПЛ
Воспитанник «Шахтера» продлил контракт с бельгийским клубом
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16:57
fлександр Якименко / Фото - NXT
Полузащитник Александр Якименко продлил контракт с NXT. Об этом сообщает пресс-служба бельгийского клуба.
Отметим, что он является партнерским для «Брюгге». Там играют молодые футболисты команды.
Срок нового соглашения не разглашается. До лета 2022 года 17-летний игрок принадлежал «Шахтеру».
Накануне 15-летний украинский полузащитник подписал контракт с «Челси».
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