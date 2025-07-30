Главный тренер Ворсклы Александр Бабич раскрыл задачи команды после вылета в Первую лигу.

Сейчас мы на 100% находимся на стадии построения команды. Я могу сказать, что команда еще не сформирована на 100%. Но за эти две недели мы поработали, и я могу сказать, что ребята начинают понимать, что именно мы должны делать на поле.

Но, конечно, времени немного не хватает. Сейчас мы проводим много теоретических, тактических тренировок, общаемся с ребятами. В целом, команда еще формируется – она сейчас очень сырая.

Прежде всего – построить команду до нового года, конкурентоспособную команду. Руководство также понимает, что для этого нужно время. Но мы хотим быть, как минимум, в верхней части таблицы – на 5-м, 6-м местах, держаться более-менее наверху таблицы.

Все слышали, что финансирование существенно изменилось. Вопрос трансферного запрета на данный момент закрыт – завтра мы будем дозаявлять ребят.

Что касается заработной платы, то все футболисты, которые подписывают договоры, контракты, договариваются по финансовым вопросам. Нам также сказали, что финансовая ситуация будет стабильной, – сообщил Бабич в интервью Tribuna.com.