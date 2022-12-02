Впервые в своей истории Испании проиграла сборной из Азии

Япония одолела «фурию роху»

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Сборная Испании впервые в своей истории проиграла команде из Азии, сообщает Opta.

В матче 3-го тура ЧМ-2022 испанцы уступили сборной Японии (1:2).

До этого в матчах с азиатскими сборными у Испании было 13 побед и 2 ничьи. До Японии у «фурии рохи» дважды отбирала очки сборная Южной Кореи.

Несмотря на поражение, Испания вышла в 1/8 финала ЧМ-2022, где сыграет с Марокко.