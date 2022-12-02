Япония выиграла у Испании с рекордно низким процентом владения мячом в истории ЧМ
Впервые в своей истории Испании проиграла сборной из Азии
Япония одолела «фурию роху»
02 декабря 11:40
Фото: Getty Images
Сборная Испании впервые в своей истории проиграла команде из Азии, сообщает Opta.
В матче 3-го тура ЧМ-2022 испанцы уступили сборной Японии (1:2).
До этого в матчах с азиатскими сборными у Испании было 13 побед и 2 ничьи. До Японии у «фурии рохи» дважды отбирала очки сборная Южной Кореи.
Несмотря на поражение, Испания вышла в 1/8 финала ЧМ-2022, где сыграет с Марокко.
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