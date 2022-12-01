Впервые за 44 года сборная Мексики не вышла из группы чемпионата мира

Даже в этот раз «ацтеки» набрали достаточное количество очков, но подвели дополнительные показатели

Гильермо Очоа / Фото - AFP

Сборная Мексики одержала минимальную победу в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира-2022 против Саудовской Аравии (2:1). Тем не менее, по разнице мячей в плей-офф со второго места пробилась Польша.

Таким образом, «ацтеки» впервые с 1978 года не вышли из группы ЧМ. Успешная серия длилась 44 года.

Исключением стал мундиаль 1990 года. Тогда мексиканцев и вовсе не допустили до соревнований.

Концовка, лишившая мечты. Обзор матча Саудовская Аравия – Мексика