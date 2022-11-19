«Все еще опасно». Украинский голкипер заявил, что возвращаться на родину – «не вариант»

Литовка сбежал от войны в призовном возрасте и отказывается приезжать назад

Игорь Литовка / Фото - Cropix

Голкипер «Загоры» из четвертого дивизиона Хорватии Игорь Литовка прокомментировал возможность возвращения в Украину. Слова вратаря передает Slobodna Dalmacija.

В Украине все еще опасно, поэтому возвращаться домой – не вариант. Мой план – остаться в «Загоре» до декабря, а потом – неизвестно, где я продолжу свою карьеру.

На счету футболиста 66 матчей в украинской Премьер-лиге. Перед падением до региональной лиги его последним клубом была «Десна».

Ранее экс-тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби признался, что не боялся умереть во время обстрела Киева.