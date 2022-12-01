Второй раз в истории две африканские сборные вышли в плей-офф чемпионата мира

Марокканцы удивили не этом турнире, выиграв свою группу

Фото: ESPN Во второй раз на чемпионатах мира по футболу две сборные из Африки вышли в плей-офф чемпионата мира.

Виновниками африканского торжества стали Марокко, которые после победы над Канадой выиграли свою группу, и Сенегал. Ранее две африканские команды выходили в плей-офф на чемпионате мира-2014. Тогда это были команды Нигерии и Алжира. Отметим, что Камерун и Гана могут установить новый рекорд африканских сборных на чемпионатах мира.

Карен Агабекян