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Текбол. Чемпионат мира. Германия

Второй раз в истории две африканские сборные вышли в плей-офф чемпионата мира

Марокканцы удивили не этом турнире, выиграв свою группу
Футбол Чемпионат мира по футболу
01 декабря 21:14
Второй раз в истории две африканские сборные вышли в плей-офф чемпионата мира
Фото: ESPN

Во второй раз на чемпионатах мира по футболу две сборные из Африки вышли в плей-офф чемпионата мира.

Виновниками африканского торжества стали Марокко, которые после победы над Канадой выиграли свою группу, и Сенегал.

Ранее две африканские команды выходили в плей-офф на чемпионате мира-2014. Тогда это были команды Нигерии и Алжира.

Отметим, что Камерун и Гана могут установить новый рекорд африканских сборных на чемпионатах мира.

Карен Агабекян
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Теги

сборная Марокко (футбол) сборная Сенегала (футбол)

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