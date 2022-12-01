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Второй раз в истории две африканские сборные вышли в плей-офф чемпионата мира
Марокканцы удивили не этом турнире, выиграв свою группу
01 декабря 21:14
Фото: ESPN
Во второй раз на чемпионатах мира по футболу две сборные из Африки вышли в плей-офф чемпионата мира.
Виновниками африканского торжества стали Марокко, которые после победы над Канадой выиграли свою группу, и Сенегал.
Ранее две африканские команды выходили в плей-офф на чемпионате мира-2014. Тогда это были команды Нигерии и Алжира.
Отметим, что Камерун и Гана могут установить новый рекорд африканских сборных на чемпионатах мира.
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