Сергей Разумовский

Манчестер Юнайтед воспользовался опцией продления контракта с 32-летним португальским полузащитником Бруну Фернандешем. По информации The Athletic, новое соглашение теперь действительно до июня 2028 года, хотя предыдущий контракт футболиста истекал летом 2027-го.

В то же время активация дополнительного года не гарантирует, что Фернандеш останется в составе Манчестер Юнайтед до завершения соглашения. Клуб может рассмотреть предложения о трансфере игрока, но в таком случае получит возможность получить финансовую компенсацию за его переход.

Интерес к португальскому хавбеку проявляют клубы из Европы и Саудовской Аравии. Параллельно руководство английской команды уже формирует список возможных кандидатов на замену футболисту. Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед следит за полузащитником Комо Нико Пасом.

В текущем сезоне Фернандеш провёл 16 матчей за клуб во всех турнирах. Капитан команды забил восемь голов и отдал три результативные передачи.

Несмотря на личную результативность португальца, Манчестер Юнайтед переживает сложный период. Наметены ли сейчас наберите восемь очков и занимает 19-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

А в Лиге чемпионов Манчестер Юнайтед упустил победу над Спортингом.