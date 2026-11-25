Денис Седашов

Мюнхенская Бавария на выезде уступила французскому Лиллю в матче пятого тура основного этапа Лиги чемпионов.

Гости открыли счет на 15-й минуте усилиями Дайо Упамекано. В начале второго тайма Лилль ответил, но взятие ворот было отменено из-за офсайда. Однако на 62-й минуте Аясе Уэда сравнял счет, а через три минуты автогол Александара Павловича принес победу французской команде.

Лига чемпионов. Основной этап. 5-й тур

Лилль – Бавария – 2:1

Голы: Уэда, 62, Павлович, 65, авт. – Упамекано, 15

В другой игре пятого тура португальский Спортинг на своем поле сыграл вничью с английским Манчестер Юнайтед.

На 30-й минуте вратарь манкунианцев отбил пенальти в исполнении Луиса Суареса, но через три минуты лиссабонцы заработали еще один одиннадцатиметровый, который колумбийский нападающий уже реализовал.

В начале второго тайма подопечные Маурисио Почеттино вышли вперед благодаря дублю Бруну Фернандеша, однако на 80-й минуте Суарес забил еще раз и спас хозяев от поражения.

Лига чемпионов. Основной этап. 5-й тур

Спортинг – Манчестер Юнайтед – 2:2

Голы: Л.Суарес, 33, с пен. 80 – Б.Фернандеш, 48, с пен., 50

Удаление: Тилеманс (МЮ), 90+3

На 30-й минуте Л.Суарес (С) не реализовал пен.

Матчи следующего, шестого тура основного этапа состоятся 8-9 декабря. 8 декабря Бавария примет Славию, Манчестер Юнайтед сыграет против РБ Лейпциг, а Спортинг будет противостоять Роме. 9 декабря Лилль на выезде встретится со Штутгартом.

Дубль Гордона принес Барселоне победу над Сабахом, Славия без Домчака уступила Вильярреалу.