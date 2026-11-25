Лилль победил Баварию, а Манчестер Юнайтед упустил победу над Спортингом
Мюнхенцы потерпели первое поражение в текущем розыгрыше Лиги чемпионов
Мюнхенская Бавария на выезде уступила французскому Лиллю в матче пятого тура основного этапа Лиги чемпионов.
Гости открыли счет на 15-й минуте усилиями Дайо Упамекано. В начале второго тайма Лилль ответил, но взятие ворот было отменено из-за офсайда. Однако на 62-й минуте Аясе Уэда сравнял счет, а через три минуты автогол Александара Павловича принес победу французской команде.
Лига чемпионов. Основной этап. 5-й тур
Лилль – Бавария – 2:1
Голы: Уэда, 62, Павлович, 65, авт. – Упамекано, 15
В другой игре пятого тура португальский Спортинг на своем поле сыграл вничью с английским Манчестер Юнайтед.
На 30-й минуте вратарь манкунианцев отбил пенальти в исполнении Луиса Суареса, но через три минуты лиссабонцы заработали еще один одиннадцатиметровый, который колумбийский нападающий уже реализовал.
В начале второго тайма подопечные Маурисио Почеттино вышли вперед благодаря дублю Бруну Фернандеша, однако на 80-й минуте Суарес забил еще раз и спас хозяев от поражения.
Лига чемпионов. Основной этап. 5-й тур
Спортинг – Манчестер Юнайтед – 2:2
Голы: Л.Суарес, 33, с пен. 80 – Б.Фернандеш, 48, с пен., 50
Удаление: Тилеманс (МЮ), 90+3
На 30-й минуте Л.Суарес (С) не реализовал пен.
Матчи следующего, шестого тура основного этапа состоятся 8-9 декабря. 8 декабря Бавария примет Славию, Манчестер Юнайтед сыграет против РБ Лейпциг, а Спортинг будет противостоять Роме. 9 декабря Лилль на выезде встретится со Штутгартом.
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