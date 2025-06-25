Президент Ингульца, который снова вылетел в Первую лигу, Александр Поворознюк предложил сократить состав УПЛ до восьми команд.

Я предлагаю вообще сделать восемь команд, чтобы был более высокий уровень. Динамо Киев, Шахтер, Полесье, Александрия, чтобы было только восемь команд. И сделать еще какую-то лигу для остальных. Чтобы каждый матч был как Динамо – Шахтер. Вот тогда будет какой-то прогресс в футболе. У нас сейчас ничего нет.

Вы посмотрите – Кудривка побеждает Ворсклу, которая играла в еврокубках. Ингулец из села Владимировка выигрывал Кубок Украины среди любителей.

Потом пробились в финал Кубка Украины, на пути выиграв у Мариуполя, Карпат, Зари, всех из высшей лиги. Мы только Шахтеру в финале проиграли. Вы понимаете, к чему идет футбол?