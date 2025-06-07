Поворознюк сделал громкое заявление о продаже Ингульца после вылета команды из УПЛ

Владелец клуба поставил несколько условий

около 4 часов назад

Олександр Поворознюк / Фото - ФК Інгулець
Фото: ФК Ингулец
Павел Василенко

Павел Василенко

Президент петровского Ингульца Александр Поворознюк высказался относительно продажи клуба после вылета из Украинской Премьер-лиги.

«Це були емоції. Я казав, що продав Інгулець за два мільйони доларів, а насправді я подарую клуб за умови, якщо будуть грати у Петровому, розвивати футбол та дитячі школи у Петровому так, як це роблю я.

У мене були навіть думки зняти команду з чемпіонату. Я під час війни побудував стадіон, але документи не встиг ще оформити, проте президент УАФ Андрій Шевченко ні разу не приїхав і нічого не запитав. Я бачу, що наш футбол йде в небуття», – заявив Поворознюк на своєму ютуб-каналі.

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Ингулец в сезоне 2024/25 набрал 24 очка в 30 проведенных матчах и занял 15-е место в УПЛ. В следующем сезоне команда из Петрового будет играть в Первой лиге.

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