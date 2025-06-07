Поворознюк сделал громкое заявление о продаже Ингульца после вылета команды из УПЛ
Владелец клуба поставил несколько условий
около 4 часов назад
Президент петровского Ингульца Александр Поворознюк высказался относительно продажи клуба после вылета из Украинской Премьер-лиги.
«Це були емоції. Я казав, що продав Інгулець за два мільйони доларів, а насправді я подарую клуб за умови, якщо будуть грати у Петровому, розвивати футбол та дитячі школи у Петровому так, як це роблю я.
У мене були навіть думки зняти команду з чемпіонату. Я під час війни побудував стадіон, але документи не встиг ще оформити, проте президент УАФ Андрій Шевченко ні разу не приїхав і нічого не запитав. Я бачу, що наш футбол йде в небуття», – заявив Поворознюк на своєму ютуб-каналі.```
Ингулец в сезоне 2024/25 набрал 24 очка в 30 проведенных матчах и занял 15-е место в УПЛ. В следующем сезоне команда из Петрового будет играть в Первой лиге.