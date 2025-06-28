Сергей Стаднюк

Полузащитник Поль Погба стал игроком Монако. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Чемпион мира-2018 подписал контракт на два сезона – до 30 июня 2027 года. Последним клубом 32-летнего игрока был Ювентус, который он покинул из-за допингового скандала на правах свободного агента.

Погба родился в Ланьи-сюр-Марн, начал футбольный путь в Гавре, а позже перешел в академию МЮ, где дебютировал в 2011 году.

Наиболее успешным периодом в карьере стало пребывание в Ювентусе с 2012 по 2016 год, где он выиграл четыре чемпионата Италии (2013 – 2016), дважды – Кубок Италии (2015, 2016) и Суперкубок Италии (2013, 2015), а также играл в финале Лиги чемпионов 2015 года. В составе «бьянконери» провел 190 матчей, забил 34 мяча и отдал 39 результативных передач.

Вернувшись в МЮ в 2016 году, Погба отдал команде шесть сезонов, провел 233 матча, забил 39 голов и оформил 51 ассист. С Манчестер Юнайтед выиграл Лигу Европы и Кубок английской лиги в 2017 году.

На международной арене в составе молодежной сборной Франции U‑20 выиграл чемпионат мира 2013, получил приз «Golden Boy», а в национальной команде провел 91 матч, забил 11 мячей и сделал 9 ассистов. Стал победителем чемпионата мира 2018 года (отметился голом в финале против Хорватии, 4:2), выиграл Лигу наций в 2021 году, играл на Евро‑2016 (финалист) и Евро‑2020.

На позиции Погба в Монако выступает представитель страны 404 александр головин. Пожелаем удачи французу в борьбе за основной состав! Также стало известно, что ради игрока сборной Украины ПСЖ готов избавиться еще от одного представителя «болот» матвея сафонова. Очищение Лиги 1?

Ранее сообщалось, что вместе с Погба в Монако прошел медосмотр нераскрытый талант Барселоны.