Погба и Фати прошли медицинский осмотр в Монако
Оба футболиста прибыли в расположение французского клуба и вскоре подпишут контракты
около 1 часа назад
Ансу Фати / фото Барселона
Полузащитник Поль Погба и нападающий Ансу Фати находятся на пороге перехода во французский клуб Монако. По информации инсайдера Фабрицио Романо, оба игрока прибыли в клуб и пройдут медицинский осмотр.
Погба присоединится к Монако как свободный агент после завершения контракта с предыдущим клубом Ювентусом. Что касается Фати, то Монако планирует арендовать игрока у Барселоны.
В прошлом сезоне Лиги 1 Монако занял третье место в турнирной таблице, получив право выступать в еврокубках.
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