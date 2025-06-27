Полузащитник Поль Погба и нападающий Ансу Фати находятся на пороге перехода во французский клуб Монако. По информации инсайдера Фабрицио Романо, оба игрока прибыли в клуб и пройдут медицинский осмотр.

Погба присоединится к Монако как свободный агент после завершения контракта с предыдущим клубом Ювентусом. Что касается Фати, то Монако планирует арендовать игрока у Барселоны.

В прошлом сезоне Лиги 1 Монако занял третье место в турнирной таблице, получив право выступать в еврокубках.