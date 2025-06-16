Итальянский футбольный клуб Ювентус подписал спонсорское соглашение с криптовалютной биржей WhiteBIT сроком на три года. Сотрудничество начнется с Клубного чемпионата мира 2025 года, и с этого момента логотип компании будет размещен на рукаве игровой формы основной мужской команды. Партнерство продлится до 2028 года.

«Ми раді вітати WhiteBIT в сім'ї Ювентуса. Наш новий партнер поділяє наші цінності інновацій і прагнення до досконалості як на полі, так і поза ним. Ми впевнені, що ця співпраця відкриє нові можливості для взаємодії з нашими фанатами по всьому світу», — генеральный директор Ювентуса Мауріціо Сканавіно.

Стороны планируют внедрять инновационные решения для укрепления связи с болельщиками, включая создание уникального цифрового контента, проведение онлайн-активаций и запуск специальных программ для поклонников Ювентуса по всему миру.

«Для нас це знаковая подія у справі популяризації криптовалют. Разом з Ювентусом ми створимо нові технологічні способи зв’язку фанатів з улюбленим клубом», — засновник WhiteBIT Владимир Носов.

WhiteBIT — одна из ведущих криптовалютных бирж Европы по объёмам торгов и активно развивает спортивное направление, особенно в Украине.