Главный тренер Шахтера Арда Туран произнес первую речь для подопечных во время представления команде.

Прежде всего, приветствую всех. Я очень счастлив. Это для меня очень важно. Я взволнован, потому что это большой шанс. Я верю в ваш потенциал. Вы действительно очень хорошие игроки. Война меняет всё. Я здесь ради своих игроков. Мы как одна семья.

Я – искренний человек. Я всегда общаюсь с глазу на глаз. Если вы ошибаетесь, мы можем обсудить это вместе. Это нам необходимо.

Я никогда не сплетничаю за спиной – это первое правило. И я никогда не обещаю просто так. Каждая игра – особенная, каждая игра – это новая история. Но обещаю: каждый игрок сыграет 20-25 матчей за сезон.

Возможно, вы знаете, кто будет играть в старте, потому что вы умные, но вы не знаете, как закончится игра. Мне нужен каждый игрок. Если все будут выкладываться, то после сезона смогут сказать: «Мы – чемпионы». Если мы хотим стать чемпионами, то нам нужно начать делать то, чего мы раньше не делали.

Кевин думает, что один на один он лучший. Но для нас важно, насколько качественно он будет работать в обороне. Мы знаем, что Матвиенко – лучший защитник. Но для нас важно, насколько он будет вовлечен в атаку.

Мы можем побеждать, но я хочу видеть единую семью на поле. Я хочу видеть вашу семью вместе, чтобы после этого никто не смог дважды дотронуться до нашего игрока.

Если хотите быть на вершине, мы проживем каждый миг, мы победим. Я – ваш ближайший друг. На улице мы можем говорить обо всем – о качестве, тактике, жизни. Но мы будем страдать вместе.

Я не хочу видеть Динамо чемпионом. Вы не спрашиваете себя, почему мы здесь 20 июня? Большие команды, такие как Шахтер, не начинают сезон 20 июня. Это главное для нас. С завтрашнего дня мы приступим к делу.

Мы начнем выкладываться на поле, будем работать как можно лучше. Мы сделаем все возможное на тренировках. Мы весело проведем время вместе, это будет важно для нас. И мы шаг за шагом пойдем к вершине. Спасибо за то, что вы здесь. Я доверяю вам, верю в вас и очень рад, что встретил вас. Обнимаю каждого из вас.