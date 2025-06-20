Павел Василенко

19 июня футболисты Шахтера вышли из отпуска и отправились на летние тренировочные сборы – первые под руководством нового главного тренера Арды Турана и его штаба. Как и в прошлом году, «горняки» будут базироваться в словенском Брдо, где в течение трех недель будут готовиться к стартовым матчам Лиги Европы УЕФА, сообщает клубная пресс-служба.

Отметим, что новый наставник донецкой команды впервые познакомился с футболистами «горняков».

Первая тренировка оранжево-черных состоится сегодня. Также на сборах планируется провести несколько контрольных матчей. Расписание спаррингов будет опубликовано в ближайшее время.