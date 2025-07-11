Ямаль назвал лучшего игрока в истории футбола
Испанский вингер вполне ожидаемо отметил Лионеля Месси
около 1 часа назад
Ламін Ямаль/фото: Барселона
Молодой вингер каталонской Барселоны Ламин Ямаль поделился своим мнением о величайшем футболисте всех времен — для 17-летнего таланта бесспорным лидером является Лионель Месси.
«Для меня Месси – лучший игрок в истории. Мне нравилось все, что он делал на поле, нравилось все в его игре. Это было действительно прекрасно».
Прошлый сезон Ямаль провел 55 матчей за клуб во всех соревнованиях, записав на свой счет 18 голов и 25 результативных передач. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 200 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Месси близок к продлению контракта с Интер Майами.