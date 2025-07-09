38-летний нападающий Интер Майами и национальной сборной Аргентины Лионель Месси склоняется к продлению контракта с американским клубом. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Саша Тавольери в соцсети X, а также издание The Athletic.

Текущее соглашение Месси с Интером действительно до декабря 2025 года. Тем не менее, руководство клуба уже работает над новым контрактом и не намерено ждать завершения текущего. В Майами уверены, что звездный аргентинец останется в команде, несмотря на настойчивые попытки Аль-Ахли и других клубов из Саудовской Аравии убедить его сменить континент.

Один из ключевых факторов — открытие нового стадиона Freedom Park в 2026 году. Именно Месси, по планам Интера, должен стать лицом клуба на момент этого исторического события.

До переезда в США Месси выступал за Барселону и ПСЖ. В составе каталонцев он десять раз становился чемпионом Испании, семь раз выигрывал Кубок страны и четыре раза поднимал над головой трофей Лиги чемпионов. С ПСЖ он дважды выигрывал чемпионат Франции, а в 2022 году стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины.