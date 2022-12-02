Главный тренер сборной Японии: «Теперь наша новая цель – четвертьфинал ЧМ-2022»
Япония выиграла у Испании с рекордно низким процентом владения мячом в истории ЧМ
Команда Мориясу сыграет с Хорватией в 1/8 финала
02 декабря 11:30
Фото: Sky Sports
Сборная Японии добыла победу над Испанией (2:1) в матче 3-го тура ЧМ-2022 с рекордно низким показателем владения мячом, сообщает Opta.
Япония владела мячом в матче с Испанией лишь 17% игрового времени.
По информации источника, впервые в истории чемпионатов мира команда с таким низким процентом владения выиграла матч.
Япония в 1/8 финала ЧМ-2022 сыграет с Хорватией, а испанцы – против Марокко.
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