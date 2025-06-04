Яремчук: «Каждый вызов в сборную — это шанс доказать, что ты достоин этой футболки»
Форвард прокомментировал старт подготовки к турниру Canadian Shield
1 день назад
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук поделился впечатлениями от начала сбора национальной команды перед международным турниром Canadian Shield, который пройдет в Канаде.
Очень рад снова быть в сборной. Каждый вызов — это возможность, это новый шанс доказать, что ты достоин этой футболки. Здесь всегда особая атмосфера: встреча с ребятами, тренировки, разговоры, шутки, но в то же время — максимальная концентрация. Мы представляем всю страну. И хоть это звучит банально — это действительно большая честь и ответственность. Каждый из нас отдаётся полностью. Потому что за спиной — миллионы, которые ждут результата. Работаем дальше. Для себя, для команды, для Украины, — написал Яремчук в Инстаграм.
Соперниками подопечных Сергея Реброва на турнире станут Канада (7 июня) и Новая Зеландия (10 июня). Оба матча пройдут в Торонто на стадионе BMO Field, который в 2026 году примет матчи чемпионата мира.