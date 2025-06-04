Чеберко прокомментировал первый за пять лет вызов в сборную Украины

Защитник американского Коламбус Крю Евгений Чеберко впервые с октября 2020 года может сыграть за сборную Украины. Тогда сине-желтые уступили Франции (1:7). Евгений ответил на вопросы пресс-службы УАФ перед турниром Canadian Shield-2025.

— Ты этот вызов воспринимаешь как дебют или как очередное возвращение после долгой паузы?

— Хороший вопрос. Я уже был в сборной, но действительно давно — последний раз пять лет назад. Поэтому эмоции очень позитивные. Это не как дебют, но как новая возможность показать себя.

— У тебя есть определенное преимущество над партнерами — ты уже давно в Северной Америке, не пришлось преодолевать тяжелый перелет и адаптироваться к смене времени. Ты чувствуешь себя свежее?

— Мне действительно немного легче. Я видел, как ребята сегодня устали — дорога была тяжелая. У меня перелет занял всего 1:20, 1:30. Чувствую себя хорошо, но уверен, что через пару дней все адаптируются, и все будет нормально.

— Стандартный, но всегда эмоциональный вопрос: когда узнал о вызове в сборную, какова была твоя реакция, кому первому сказал?

— Жена была первой, кому сказал. Потом — мама. Она в Украине, я пытался ей позвонить, но долго не мог дозвониться — часа три-четыре. Но в целом эмоции были очень позитивные. Я давно ждал этого вызова, много тренировался, и теперь, когда меня пригласили — я готов показать себя.

— У тебя есть опыт выступлений в Торонто. Что больше всего вспоминается?

— Играл здесь дважды против Торонто — и дважды выигрывали. Поэтому эмоции приятные. Помню болельщиков — знаю, что в Торонто много украинцев. Они меня тогда поддерживали на матчах, а сейчас, когда играет сборная, думаю, будет еще больше наших. Атмосфера будет замечательная.

— О сборной Канады ты, наверное, знаешь больше, чем большинство партнеров — видишь игроков в местном чемпионате. Что можешь сказать о команде?

— Честно говоря, я не так много смотрел матчей Канады. Но знаю, что у них тренер Джесси Марш — американец, работал в Австрии, в частности в РБ Зальцбург. Они играют очень интенсивно: много прессинга, игра один в один, открываются в зоны, в пространство. Это что-то похожее на сборную Австрии. И многие игроки у них выступают в Европе. Посмотрим, будет интересно.

— Напоследок — три ассоциации с Канадой. Что первое приходит на ум?

— Хоккей, холод и вкусный хлеб.