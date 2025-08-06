Капитан Динамо Андрей Ярмоленко подвел итоги матча 3 квалификационного раунда Лиги чемпионов против Пафоса (0:1). Его слова приводит официальный сайт клуба.

Тяжело говорить сразу после игры. Если мы проиграли, наверное, это справедливо, но еще ничего не решено, впереди еще вторая игра, будем к ней готовиться. У нас еще есть 90 минут, чтобы исправить ситуацию.

Мы были готовы и прекрасно знали, как Пафос играет. Команда дисциплинированно защищается, поэтому понимали, что много моментов у нас не будет. Нужно было ждать своих шансов, в первом тайме они у нас были - нужно было только их реализовать, тогда была бы совсем другая игра, - сказал Ярмоленко.