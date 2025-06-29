Милан официально объявил о завершении сотрудничества с нападающим Лукой Йовичем. Об этом сообщила пресс-служба итальянского клуба.

Милан не стал продлевать контракт с 27-летним сербским форвардом, который выступал за команду с 2023 года.

Спасибо, Лука! Желаем всего наилучшего на новом этапе карьеры – говорится в заявлении клуба.

За два сезона в Милане Йович сыграл 47 матчей и забил 13 мячей. В сезоне 2024/25 он принял участие в 17 поединках Серии А и Кубка Италии, в которых четыре раза поразил ворота соперников.

По данным Transfermarkt, нынешняя трансферная стоимость футболиста составляет 4,5 миллиона евро.