Йовичевич: «Результат с «Александрией» не испортит нам настроение перед «Лейпцигом»
Главный тренер «Шахтера» Игор Йовичевич высказался по поводу потери очков в матче десятого тура украинской Премьер-лиги против «Александрии» (2:2).
Этот результат не испортит нам настроения. После Лиги чемпионов всем всегда тяжело, что показывают «Челси», «Атлетико» и другие. Мы должны мыслить позитивно, сделать выводы из этого матча и восстановиться к очень важному поединку с «Лейпцигом». Нам предстоит игра против топ-команды, которая находится на высоком уровне, что и показывает в каждой игре. Нас ждет тяжелый поединок, но при своих болельщиках, которые будут давать нам энергию, мы попробуем сделать чудо.
Не хватило одного футболиста, чтобы сыграть еще лучше. «Александрия» – очень хорошая команда, которая усложнила нам игру. Соперник в отличной форме, свеж. Матч получился тяжелым: было много не очень хороших моментов, но мы справились, бились и смогли перевернуть игру после быстрого гола и удаления. Мы забили два гола и были энергичными после воздушной тревоги, начали доминировать, обострять, стабилизировали игру. Но удаление дестабилизировало команду, и мы должны были подстраиваться под оппонента.
В ходе игры мы могли заслужить победу, в то же время и «Александрия» показала, что играет в хороший, опасный, быстрый футбол, – результат закономерен. Меня больше тревожит травма Зубкова, ведь каждому тренеру хочется, чтобы все футболисты были здоровы и готовились к следующей игре. Он дернул заднюю, и когда такое происходит мгновенно, это на долгое время и это не спазм.
Уже завтра, 2 ноября, «горняки» проведут заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов. За решающей игрой можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Шахтер» – «Лейпциг». Начало – в 19:45.
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