Йовичевич: «Результат с «Александрией» не испортит нам настроение перед «Лейпцигом»

Игор Йовичевич / Фото - ФК Шахтер

Главный тренер «Шахтера» Игор Йовичевич высказался по поводу потери очков в матче десятого тура украинской Премьер-лиги против «Александрии» (2:2).

Не хватило одного футболиста, чтобы сыграть еще лучше. «Александрия» – очень хорошая команда, которая усложнила нам игру. Соперник в отличной форме, свеж. Матч получился тяжелым: было много не очень хороших моментов, но мы справились, бились и смогли перевернуть игру после быстрого гола и удаления. Мы забили два гола и были энергичными после воздушной тревоги, начали доминировать, обострять, стабилизировали игру. Но удаление дестабилизировало команду, и мы должны были подстраиваться под оппонента.

В ходе игры мы могли заслужить победу, в то же время и «Александрия» показала, что играет в хороший, опасный, быстрый футбол, – результат закономерен. Меня больше тревожит травма Зубкова, ведь каждому тренеру хочется, чтобы все футболисты были здоровы и готовились к следующей игре. Он дернул заднюю, и когда такое происходит мгновенно, это на долгое время и это не спазм.