Португальский форвард Франсишку Консейсао завершает арендный сезон в Ювентусе, куда он перебрался из Порту за 7 миллионов евро. Пока 22-летний игрок защищает цвета туринского клуба на Клубном чемпионате мира-2025 в США, его будущее остается неопределенным.

Руководство Ювентуса пока не решило, готово ли выкупить контракт Консейсао за 30 миллионов евро — именно такую сумму за него требуют в Порту. В связи с этим возвращение нападающего в родной клуб становится все более вероятным. Туринцы, в свою очередь, начали присматривать альтернативы на трансферном рынке.

Среди потенциальных вариантов английский вингер Джейдон Санчо, который провел текущий сезон в аренде в Челси. Лондонцы заплатили Манчестер Юнайтед за аренду 5,9 миллиона евро, но в итоге игрок не нужен ни в столичном клубе, ни на Олд Траффорд.

За сезон Санчо провел 42 матча, отметившись пятью забитыми мячами и десятью результативными передачами.

Ранее Ювентус одолел Видад на клубном чемпионате мира.