«Ювентус» определился с будущим Тудора
Главный тренер будет работать в Турине по крайней мере до 2027 года
около 1 часа назад
Игор Тудор/фото: Ювентус
47-летний хорват Игор Тудор останется во главе Ювентуса по крайней мере на ближайшие два сезона.
Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. По его данным, специалист подпишет контракт с туринским клубом до лета 2027 года с опцией продления еще на один сезон.
Генеральный директор Ювентуса Дамьен Комолли ранее уже подтверждал, что руководство намерено продолжать сотрудничество с Тудором.
Напомним, хорватский тренер возглавил клуб в марте 2025 года. Под его руководством команда провела девять матчей: одержала пять побед, трижды сыграла вничью и потерпела одно поражение.
Ранее сообщалось, что Ювентус нацелился на бразильского таланта Реала.
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