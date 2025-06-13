«Ювентус» определился с будущим Тудора

47-летний хорват Игор Тудор останется во главе Ювентуса по крайней мере на ближайшие два сезона.

Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. По его данным, специалист подпишет контракт с туринским клубом до лета 2027 года с опцией продления еще на один сезон.

Генеральный директор Ювентуса Дамьен Комолли ранее уже подтверждал, что руководство намерено продолжать сотрудничество с Тудором.

Напомним, хорватский тренер возглавил клуб в марте 2025 года. Под его руководством команда провела девять матчей: одержала пять побед, трижды сыграла вничью и потерпела одно поражение.

Ранее сообщалось, что Ювентус нацелился на бразильского таланта Реала.