Ювентус решил окончательно избавиться от Влаховича
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около 1 часа назад
Сербский нападающий Ювентуса Душан Влахович больше не входит в планы руководства клуба, сообщает инсайдер Николо Скира.
Туринцы надеются реализовать Влаховича на рынке, у которого следующим летом заканчивается контракт с клубом.
Юве рассчитывает выручить за серба 20 миллионов евро.
Влахович в сезоне 2024/25 провел 44 матча, забил 17 голов и отдал 5 результативных передач.
Душан на Transfermarkt оценивается в 35 миллионов евро.
Тренер Ювентуса отреагировал на вылет своих подопечных из клубного чемпионата мира от Реала.