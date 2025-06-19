Сергей Стаднюк

В первом туре группового этапа Клубного чемпионата мира-2025 Ювентус разгромил эмиратский Аль-Айн (5:0).

Героями встречи стали Коло Муани и Франсишку Консейсау. Открыть счёт удалось уже на 11-й минуте – француз воспользовался ошибкой обороны хозяев. Также форвард реализовал пенальти в добавленное к первому тайму время.

Португалец же забивал исключительно с игры. Вингер отметился в каждом из таймов. Также расписался в воротах бывших подопечных Сергея Реброва Йылдыз.

К вашему вниманию обзор матча.

РБ Зальцбург в напряженной игре одолел Пачуку (2:1). Австрийцы вышли вперед ещё до перерыва, забив под перерыв силами Глуха. Ответ мексиканцев не заставил себя ждать: во втором тайме Брайан Гонсалес забил свой гол. Однако решающий момент создал Онисиво ближе к концу игры, оформив победу «быков». Заметим, что поединок пришлось прерывать из-за сильной грозы.

К вашему вниманию обзор матча.

Зальцбург стартовал на турнире с победы и неожиданно возглавил группу H с Реалом и Аль-Хилялом (по 1 очку). Ювентус (3) обошёл Манчестер Сити (3) в группе G по дополнительным показателям.

Клубный чемпионат мира-2025, групповой этап, первый тур

Аль-Айн – Ювентус 0:5

Голы: Коло Муани, 11, 45+4, Консейсау, 21, 58, Йылдыз, 31

Пачука – Зальцбург 1:2

Голы: Брайан Гонсалес, 56 – Глух, 42, Онисиво, 76

Напомним, ранее Зальцбург не пустил Динамо до группового этапа Лиги чемпионов (2:0; 1:1).