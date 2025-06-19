Ювентус уничтожил экс-клуб Реброва, обидчик Динамо победил мексиканцев. Видео
Туринцы начали Клубный чемпионат мира с полного разгрома
около 2 часов назад
В первом туре группового этапа Клубного чемпионата мира-2025 Ювентус разгромил эмиратский Аль-Айн (5:0).
Героями встречи стали Коло Муани и Франсишку Консейсау. Открыть счёт удалось уже на 11-й минуте – француз воспользовался ошибкой обороны хозяев. Также форвард реализовал пенальти в добавленное к первому тайму время.
Португалец же забивал исключительно с игры. Вингер отметился в каждом из таймов. Также расписался в воротах бывших подопечных Сергея Реброва Йылдыз.
К вашему вниманию обзор матча.
РБ Зальцбург в напряженной игре одолел Пачуку (2:1). Австрийцы вышли вперед ещё до перерыва, забив под перерыв силами Глуха. Ответ мексиканцев не заставил себя ждать: во втором тайме Брайан Гонсалес забил свой гол. Однако решающий момент создал Онисиво ближе к концу игры, оформив победу «быков». Заметим, что поединок пришлось прерывать из-за сильной грозы.
К вашему вниманию обзор матча.
Зальцбург стартовал на турнире с победы и неожиданно возглавил группу H с Реалом и Аль-Хилялом (по 1 очку). Ювентус (3) обошёл Манчестер Сити (3) в группе G по дополнительным показателям.
Клубный чемпионат мира-2025, групповой этап, первый тур
Аль-Айн – Ювентус 0:5
Голы: Коло Муани, 11, 45+4, Консейсау, 21, 58, Йылдыз, 31
Пачука – Зальцбург 1:2
Голы: Брайан Гонсалес, 56 – Глух, 42, Онисиво, 76
Напомним, ранее Зальцбург не пустил Динамо до группового этапа Лиги чемпионов (2:0; 1:1).
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