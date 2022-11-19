Южная Америка или Старая Европа? Представляем фаворитов чемпионата мира

Главный турнир в футболе стартует в этот уик-энд

20 ноября в Катаре стартует чемпионат мира по футболу, где сыграют 32 сборные со всех континентов. Поэтому мы решили познакомить наших читателей в пятью главными фаворитами турнира.

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БРАЗИЛИЯ

Из-за наличия звезд в своем составе мало кого удивит, что на предстоящем чемпионате мира главными фаворитами являются давно не побеждавшие на мундиале южноамериканские гранды. Один из них – это Бразилия. «Селейсао» пять раз выигрывали ЧМ, но последний раз был в 2002 году, когда феерили Ривалдо, Роналдо и Роналдиньо. Затем команда ни разу не доходила до финалов. Например, в 2018-м году они вылетели в четвертьфинале, а в 2014-м их в полуфинале унизила Германия (1:7). При этом, важно отметить, что после 2002-го у команды не было таких сильных игроков в нападении.

Команда Тите подходит к турниру с отличным составом, где в каждой линии топ игроки. Сильнее всех в команде нападение: Неймар и пока еще не показавший свой пик Винисиус Жуниор. Им помогать будут топовые игроки АПЛ Антони и Ришарлисон.

Не вызывает и вопросы вратарская линия, где конкурируют сильнейшие вратари мира Аллисон Беккер и Эдерсон Мораес.

Вопросы есть к защите, куда пригласили не выступающего на топ-уровне 39-летнего Дани Алвеса. Такое впечатление, что ветерана взяли в команду для создания атмосферы. Как бы это не сыграло с ними злую шутку.

Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун

АРГЕНТИНА

Последний раз Аргентина становилась чемпионом мира по футболу в 1986-м году, когда команде победу обеспечил легендарный Диего Марадона. С того момента они играли в финалах в 1990-м и 2014-м и оба раза проиграли Германии со счетом 0:1.

Особенным чемпионат будет для главной звезды мирового футбола Лионеля Месси. Это последний шанс Лео выиграть мундиаль и сравниться в этом с Марадоной. Ранее ему часто не везло на турнирах такого уровня. Только в 2014-м, когда команда сыграла в прагматичный футбол, удалось дойти к финалу и проиграть немцам лишь в дополнительное время.

Состав на чемпионат мира у Аргентины подобрался сильный, но много звезд в нем нет. Самой громкой за именами линией стало нападение, где Месси поможет Лаутаро Мартинес. Под вопросом из-за травм Анхель Ди Мария и Пауло Дибала. В защите и полузащите у команды очень хорошие игроки, но не звезды. Поэтому снова вся надежда команды будет на возрастном Лионеле.

Группа C: Аргентина, Польша, Мексика, Саудовская Аравия

ФРАНЦИЯ

Нельзя не вспомнить действующих чемпионов мира – сборную Франции. Им на мундиале придется взломать традицию чемпионов из Европы.

Франция после победы на чемпионате мира-1998 в 2002-м году не вышла из группы. Италия выиграла ЧМ-2006, а через четыре года провалилась на групповом этапе. Чемпион мира-2010 сборная Испании на следующем мундиале в квартете завоевала лишь три очка и не вышла в плей-офф. Германия выиграла ЧМ-2014, а в 2018-м также не вышла из группы. Злой рок?

Нынешняя сборная Франции складывается с многих топовых имен, но она слабее команды 2018 года. У французов кроме интриг внутри команды также имеются проблемы с результатом – чуть не вылетели из группы Лии наций.

Также в команде из-за травм выбыли два важных игрока – Поль Погба и Н'Голо Канте, которые были главной силой в 2018-м году. Конечно, их есть кому заменить – могут сыграть те же Эдуардо Камавинга и Орельян Чуамени, но все же Погба и Канте – это особенные игрок для Франции.

Лидером команды должен стать не звездный Килиан Мбаппе, а опытный обладатель последнего «Золотого мяча» Карим Бензема. Заменить игрока «Реала» всегда может забивной ветеран Оливье Жиру. На флангах атаки угроза соперникам будет исходить от Кингсли Комана и Усмана Дембеле.

Группа D: Франция, Дания, Австралия, Тунис

АНГЛИЯ

Если писать о фаворитах чемпионата мира, то нельзя не вспомнить команду с одним из самых дорогих составов. По подбору игроков англичане, становившиеся чемпионами мира аж в далеком 1966-м году, находятся на топ уровне, но большинство скиллов игроков команды никто не видит из-за прагматичного стиля главного тренера Гаррета Саутгейта.

Важно отметить, что на чемпионате Европы-2020 этот ужасный прагматичный стиль игры привел команду к финалу на родном «Уэмбли», где они в серии пенальти уступили Италии. То поражение как-то негативно сказалось на команде, которая стала играть менее уверенно.

В отборе на чемпионат мира хоть команда и потеряла очки лишь в результате двух ничейных результатов, но по игре выглядела неубедительно. В Лиге наций вообще случился провал – не выиграли ни одного матча из шести, уступили Венгрии 0:4 и вылетели в Дивизион B.

Неизвестно, чего ожидать на мундиале от команды, где играют Трент Александер-Арнольд, Мэйсон Маунт, Фил Фоден, Рахим Стерлинг, Гарри Кейн и Букайо Сака. При этом, они могут выстрелить и забрать титул – состав это позволяет.

Группа B: Англия, США, Уэльс, Иран

ИСПАНИЯ

Очень хочется на предстоящем мундиале посмотреть на Испанию, которая смогла найти золотую середину в использовании опытных игроков и молодежи.

К тому же, подопечные Луиса Энрике подходят к турниру в отличной форме, без большого количества травм и с успешными кампаниями в отборе на чемпионат мира и в Лиге наций.

Мы считаем, что молодые таланты Испании Педри, Гави, Иереми Пино и Ансу Фати должны выстрелить на турнире. Все должно сложиться в их пользу, поскольку они играют в красивый техничный футбол. Главное – не допускать детских ошибок.

На предстоящем турнире у Испании будет опытная защита, где Жорди Альба, Дани Карвахаль, Эмерик Ляпорт. Им будет помогать талантливый Пау Торрес.

В полузащите из опытных футболистов остался лишь Серхио Бускетс. В нападении, кроме молодых звезд, которых мы вспоминали выше, присутствуют Альваро Мората, Дани Ольмо и Марко Асенсио.

Группа E: Испания, Германия, Япония, Коста-Рика.