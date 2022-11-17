За сборную Италии дебютировал игрок 2006 года рождения

Он отыграл лишь один матч в карьере

Сборная Италии обыграла Албанию (3:1) в контрольном матче.

За итальянцев дебютировал 16-летний игрок Симоне Пафунди. Это его лишь вторая игра в карьере.

Он выступает за молодежную команду «Удинезе» и в этом сезоне не отыграл ни одного матча за взрослую команду. Впрочем, он стал самым молодым игроком Италии, который дебютировал за сборную.

Однако, он успел дебютировать за «Удинезе» в прошлом сезоне, выйдя на поле в игре с «Салернитаной» (4:0).

Отметим, что Пафунди родился в 2006-м году.