Защитник национальной сборной Украины Илья Забарный рассказал о своих впечатлениях после второго матча турнира в Торонто, в котором команда Сергея Реброва одержала победу над Новой Зеландией со счетом 2:1.

«Честно говоря, устал. Мы победили – и это важно. Очень приятно, когда ценят. У нас в команде все работают над тем, чтобы кто-то получил «Лев матча». Я считаю, что это заслуга всей команды.

Также футболист рассказал, что его мечта стать капитаном сборной Украины сбылась. Забарный подвел итоги выступления сине-желтых на товарищеском турнире.