Забарный – после победы над Новой Зеландией: «Моя мечта – выводить национальную команду»
Защитник вышел на поле против Новой Зеландии с капитанской повязкой
39 минут назад
Защитник национальной сборной Украины Илья Забарный рассказал о своих впечатлениях после второго матча турнира в Торонто, в котором команда Сергея Реброва одержала победу над Новой Зеландией со счетом 2:1.
«Честно говоря, устал. Мы победили – и это важно. Очень приятно, когда ценят. У нас в команде все работают над тем, чтобы кто-то получил «Лев матча». Я считаю, что это заслуга всей команды.
Также футболист рассказал, что его мечта стать капитаном сборной Украины сбылась. Забарный подвел итоги выступления сине-желтых на товарищеском турнире.
«Это большая гордость. Это моя мечта – выводить национальную команду. Я рад, что она осуществилась уже в таком юном возрасте. Буду работать еще усерднее, чтобы помогать команде.
Самый главный итог – это выходить на матчи агрессивно. Мы видим, как команды играют против нас в товарищеских матчах – борются за каждый мяч, за каждую борьбу. Это нужно взять на урок. У нас впереди важная квалификация на чемпионат мира. Думаю, мы сделали свои выводы и будем двигаться дальше», – рассказал Забарный.