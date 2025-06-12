Центральный защитник луганской Зори Андерсон Джордан может покинуть украинский чемпионат в это межсезонье.

Интерес к 26-летнему бразильцу проявляет словацкий Слован из Братиславы. По информации ТаТоТаке, Зоря уже получила официальное предложение о трансфере. Сумма потенциальной сделки оценивается в пределах от 1,2 до 1,4 миллионов евро.

Джордан пополнил ряды луганского клуба в июле 2023 года на правах аренды, а через год Зоря выкупила его контракт за 400 тысяч евро. В прошлом сезоне он провел 30 матчей, отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами. В общей сложности в футболке Зори защитник отыграл 66 встреч, забив пять голов и отдав два асиста.

Контракт футболиста с украинским клубом рассчитан до конца июня 2026 года. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 1 миллион евро.

Слован, в свою очередь, в седьмой раз стал чемпионом Словакии и получил право на участие в Лиге чемпионов, начиная с квалификационного этапа. За команду из Братиславы уже выступает украинский полузащитник Данило Игнатенко.

Ранее сообщалось, что тренер Зори Младен Бартулович возглавит Александрию.