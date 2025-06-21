Заря объявила о переходе боснийского защитника Андрея Янича, сообщает официальный сайт клуба.

Андрей начал свою карьеру в клубе Звезда, в котором сыграл на позиции центрального защитника в общей сложности 130 матчей (включая игры за U-19 и U-17 клуба), забил 15 голов и отдал 2 результативные передачи.

Кроме того, участвовал в составе Звезды в Юношеской Лиге Чемпионов, сыграв 2 встречи.

Последние два сезона играл за боснийский Радник - 52 игры, 6 голов и 1 передача.

В сезоне 2024/25, который завершился, Заря набрала 40 очков и заняла седьмое место в турнирной таблице УПЛ.

Заря сформировала штаб, который будет помогать Скрипнику.