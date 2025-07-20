Полузащитник Метрополитано Руан Оливейра тренируется с Зарей на сборах в Словении, сообщает «ТаТоТаке».

25-летний игрок может сыграть на любой позиции в центральном треугольнике - от опорного полузащитника до десятки. Если футболист пройдет медосмотр, речь идет о подписании контракта.

Предыдущий сезон бразилец отыграл в составе Куябы: 14 матчей, 2 гола, 4 ассиста. Также Оливейра имеет опыт выступлений в Серии А за Коринтианс.

Стали известны время и даты проведения матчей 1 тура УПЛ 25/26.