Заря вышла из отпуска. В Украине Скрипник не будет работать с командой.
Луганчане пока остаются без своего главного тренера
около 1 часа назад
Луганская Зоря вышла из отпуска и начала подготовку к сезону 2025/2026. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Первые несколько дней команда будет работать в Киеве. Уже 22 июня отправится на зарубежные сборы в Словению.
Во время сборов планируется проведение двухразовых тренировок. Также предусмотрено 6 – 7 контрольных матчей.
Ближайшим соперником луганчан станет ереванский Ноа. Это чемпион и обладатель Кубка Армении сезона-2024/25.
Главный тренер Виктор Скрипник и легионеры присоединятся к команде уже непосредственно в Словении. Базовая дата старта нового сезона назначена на 2 августа.
Напомним, Скрипник снова возглавил Зарю в этом июне. Это уже второй приход специалиста на должность главного тренера команды.