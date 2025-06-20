Сергей Стаднюк

Луганская Зоря вышла из отпуска и начала подготовку к сезону 2025/2026. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Первые несколько дней команда будет работать в Киеве. Уже 22 июня отправится на зарубежные сборы в Словению.

Во время сборов планируется проведение двухразовых тренировок. Также предусмотрено 6 – 7 контрольных матчей.

Ближайшим соперником луганчан станет ереванский Ноа. Это чемпион и обладатель Кубка Армении сезона-2024/25.

Главный тренер Виктор Скрипник и легионеры присоединятся к команде уже непосредственно в Словении. Базовая дата старта нового сезона назначена на 2 августа.

Напомним, Скрипник снова возглавил Зарю в этом июне. Это уже второй приход специалиста на должность главного тренера команды.