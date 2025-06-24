Защитник Динамо Александр Караваев поделился ожиданиями от участия киевлян в квалификации Лиги чемпионов и мнением о четырех новичках УПЛ. Слова футболиста передает пресс-служба клуба.

Сложилась такая ситуация, что мы все понимаем – очень мало очков набираем в еврокубках, рейтинг падает. Теперь даже первое место в чемпионате не гарантирует прямого выхода в групповой этап Лиги чемпионов. Поэтому нужно сделать все, чтобы пройти путь квалификации и попасть на основной этап.

Соперником во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов будет либо Жальгирис, либо Хамрун Спартанс. О них я пока не думал, но понимаю, что любая команда в еврокубках сильна, ведь стремится пройти дальше. Есть примеры, когда команды с первых раундов доходили до группового этапа, потому что имели большое желание. Легко не будет – будем готовиться.

В следующем сезоне в УПЛ будет четыре новые команды. Интересно посмотреть, как они будут выглядеть в Премьер-лиге. Они своим старанием и желанием завоевали это место по спортивному принципу – с чем я их поздравляю.