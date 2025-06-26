Сергей Стаднюк

Защитник Динамо Александр Караваев ответил на вопросы о своей медиапопулярности и о «старой» и «новой» школе в футболе. Слова футболиста передает пресс-служба киевлян.

❓ Когда вы вернете свою страницу в Инстаграме?

💬 Даже не думал об этом. Когда был Инстаграм, постил там одно фото на несколько месяцев. Не вижу в этом смысла. Когда ты игрок «Динамо» и сборной Украины, ты популярен, но у меня нет желания делать хайп, быть медийным. Конечно, приятно, когда приглашают на передачи, интервью, но самому куда-то проситься не хочется.

У мене немає бажання робити хайп, бути медійним. Олександр Караваєв

❓ Вы успели сыграть в разные футбольные эпохи – до VAR и после, у тренеров разных стилей. Какую эпоху футбола вы считаете самой живой для игрока?

💬 Послефутбольную эпоху, когда начинается восстановление, сауна, массаж, бассейн, витамины и так далее 😄.

Также Караваев подвел итоги прошлого сезона.