Защитник Шахтера высказался о своем желании покинуть Украину
Иракли Азарову сложно из-за войны и отсутствия семьи
около 3 часов назад
Левый защитник донецкого Шахтера и молодежной сборной Грузии U-21 Иракли Азаров рассказал о своих взглядах на будущее.
Футболист откровенно признался, что рассматривает возможность покинуть Шахтер в летнее трансферное окно. Причиной такого решения является война в Украине и отсутствие близких рядом.
«Этот сезон был трудным. Это были решения тренера, его следует спросить о том, что пошло не так. Надеюсь, что после Евро произойдет что-то хорошее. Есть предложения, не могу сказать откуда. Я не думаю об аренде. Надеюсь, что Евро поможет мне с трансфером. Война и отсутствие семьи мне даются очень тяжело», – сказал Азаров для Петра Слонки.
В сезоне-2024/25 Азаров провел 15 матчей за клуб, отметившись тремя голевыми передачами. Согласно информации с портала Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в четыре миллиона евро.
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