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Защитник «Динамо» назвал гол в ЛЧ – одним из самых памятных событий для себя

Вивчаренко забил мяч, который помог команде выйти в следующую стадию
Футбол Лига чемпионов UEFA
11:02
Защитник «Динамо» назвал гол в ЛЧ – одним из самых памятных событий для себя
Константин Вивчаренко / Фото - ФК Динамо Киев

Защитник «Динамо» Константин Вивчаренко вспомнил дебют за первую команду в 2022 году.

- После дебюта за первую команду «Динамо» в игре против «Фенербахче» ты говорил, что почти не спал ночью из-за переполнявших эмоций. Сейчас уже чувствуешь себя полноценным игроком основной обоймы?

- Конечно, всегда приятно быть игроком первой команды. Однако нужно постоянно работать и доказывать, что заслуживаешь места в основной обойме «Динамо».

- Забить дебютный гол сразу в Лиге чемпионов – это особые ощущения, тем более для защитника?

- Да, гол «Штурму» – это одно из самых памятных событий для меня и моей семьи. Поэтому, конечно, эмоции переполняли и после матча еще долго не мог заснуть.

Вивчаренко также поделился мыслями о выходе молодежной сборной Украины на Евро-2023.

Источник: fcdynamo.com Сергей Стаднюк
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Теги

Динамо Киев Константин Вивчаренко Штурм

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