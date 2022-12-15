Нинкович: «Динамо» – это «Барселона» Восточной Европы»
Защитник «Динамо» назвал гол в ЛЧ – одним из самых памятных событий для себя
Вивчаренко забил мяч, который помог команде выйти в следующую стадию
11:02
Константин Вивчаренко / Фото - ФК Динамо Киев
Защитник «Динамо» Константин Вивчаренко вспомнил дебют за первую команду в 2022 году.
- После дебюта за первую команду «Динамо» в игре против «Фенербахче» ты говорил, что почти не спал ночью из-за переполнявших эмоций. Сейчас уже чувствуешь себя полноценным игроком основной обоймы?
- Конечно, всегда приятно быть игроком первой команды. Однако нужно постоянно работать и доказывать, что заслуживаешь места в основной обойме «Динамо».
- Забить дебютный гол сразу в Лиге чемпионов – это особые ощущения, тем более для защитника?
- Да, гол «Штурму» – это одно из самых памятных событий для меня и моей семьи. Поэтому, конечно, эмоции переполняли и после матча еще долго не мог заснуть.
Вивчаренко также поделился мыслями о выходе молодежной сборной Украины на Евро-2023.
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