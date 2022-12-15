Защитник «Динамо» назвал гол в ЛЧ – одним из самых памятных событий для себя

Константин Вивчаренко / Фото - ФК Динамо Киев

Защитник «Динамо» Константин Вивчаренко вспомнил дебют за первую команду в 2022 году.

- Конечно, всегда приятно быть игроком первой команды. Однако нужно постоянно работать и доказывать, что заслуживаешь места в основной обойме «Динамо».

- Забить дебютный гол сразу в Лиге чемпионов – это особые ощущения, тем более для защитника?

- Да, гол «Штурму» – это одно из самых памятных событий для меня и моей семьи. Поэтому, конечно, эмоции переполняли и после матча еще долго не мог заснуть.