Защитник сборной Австралии: «Для меня не является честью играть против Месси»

Милош Дегенек / Фото: FIFA

Защитник сборной Австралии Милош Дегенек поделился ожиданиями от предстоящего матча с Аргентиной в 1/8 финала ЧМ-2022. Его цитирует пресс-служба FIFA.

Аргентина – безупречная команда. Мне всегда нравился Месси, считаю, он самый лучший, кто когда-либо играл в футбол. Но для меня не является честью играть против него, потому что он такой же человек, как и все мы. Для нас это честь попасть в 1/8 финала чемпионата мира. И мы идем на большее.

Мы должны верить и доверять нашим силам, чтобы остановить каждую атаку. Не уверен, что это будет возможно, но знаю, что мы выложим все 110%, чтобы остановить все, что встретится на нашем пути к воротам Райана. Поверьте, мы будем очень хорошо готовиться к Аргентине. Мы умираем на поле, если говорить на футбольном языке, отдаем все. Всегда буду делать все возможное, чтобы представлять Австралию».