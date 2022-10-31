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Защитник «Шахтера» – о легионерах команды: «Действительно смелые ребята»

Бондарь прокомментировал тот факт, что иностранцы не побоялись играть в Украине во время войны
Футбол Украинская Премьер-лига
31 октября 20:01
Защитник «Шахтера» – о легионерах команды: «Действительно смелые ребята»
Валерий Бондарь / Фото - ФК Шахтер

Защитник «Шахтера» Валерий Бондарь поделился мнением о легионерах команды – Лукасе Тейлоре, Невене Джурасеке и Лассине Траоре. Все трое не побоялись играть в Украине во время войны.

Лассина Траоре – такой себе герой нашего времени. Это действительно выбор каждого, и никто не заставлял его оставаться здесь. Нельзя винить тех футболистов, которые ушли в аренду или вообще ушли из клуба.

Лассина сказал, что будет здесь, с нами, что будет помогать команде. Он действительно очень важный игрок для нас как в построении игры, завершении атак, так и в раздевалке. Он много общается с нами, с Лукасом и Невеном.

Они все иностранцы, и огромная благодарность им за то, что они смогли присоединиться к «Шахтеру» и в столь тяжелое время своим присутствием помогают нашей команде.

Они действительно смелые ребята. Не каждый сможет сделать подобный выбор. Более того, я уверен, у каждого есть семьи, родители, жены, кто-то имеет детей. Это действительно трудный выбор – ехать сюда, где сейчас не совсем безопасно. Но они пошли на такой шаг, огромный им респект за это.

В Хорватии тоже была непростая ситуация, Невен и его семья тоже сталкивались с этим. Поэтому он относится к этому спокойнее, чем ребята.

Я не видел у них на лице страха, даже когда мы играли с «Колосом». Во Львове есть танковый завод. Были звуки, будто кто-то стреляет. Не очень приятно, скажем так. Все ребята чуть-чуть дернулись на скамейке запасных, и сразу посмотрели на небо. Вроде бы ничего не летает. Потом сказали, что это были учения.

Уже 2 ноября «горняки» проведут заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов. За решающей игрой можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Шахтер» – «Лейпциг». Начало – в 19:45.

Источник: ua.tribuna.com Сергей Стаднюк
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Теги

Валерий Бондарь Лассина Траоре Шахтер Донецк Лукас Тейлор Невен Джурасек

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