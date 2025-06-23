Украинский тренер Олег Федорчук поделился прогнозом относительно дальнейшей судьбы нападающего Ромы Артема Довбика при новом главном тренере Джан Пьеро Гасперини.

Козырь Гасперини в том, что он возглавляет команду в своем нынешнем возрасте. Он уже многое видел в футболе, в частности, пытался пробиться в Юве через юношеские составы и имел шанс в Интере, пусть и короткий. Дальше все будет зависеть не только от него, но и от серьезности руководства клуба и умения ждать.

Есть два нюанса — если угодно, два преимущества Джан Пьеро на момент, когда он принимает «волков». Первое — когда именно Гасперини возглавил Рому, в какое время. При всей симпатии к работе Раньери, который в течение сезона поднял эту команду очень качественно, в Лигу чемпионов она не вышла. Нет оснований для высоко поднятых носов.

Второй нюанс — руководство у Ромы действительно состоятельное, строит большой транснациональный спортивный проект. Эвертон Миколенко также эти Фридкины выкупили, верно? Слова о «перспективном проекте» можно воспринимать с иронией, но это действительно перспективный проект — и футболисты в таких хотят остаться.

Поэтому, скажем так, прямых оснований, предпосылок для конфликтов нет. Дальше все будет зависеть от того, как поставит себя Гасп и как футболисты воспримут его методы работы.

Относительно Довбика даже угадывать не надо — потому что все почему-то проводят аналогию с Аталантой, а на самом деле надо смотреть глубже. Гасперини – это такой тренер, который не подгоняет действительность под себя, а воспринимает имеющиеся возможности и рычаги как действительность. Конкретно относительно форвардов – вспомните, какими разными были его атакующие игроки в Бергамо! Как можно поставить рядом Сапату и Мурьеля и на основе таких разных игроков выводить формулы, что будет делать с Довбиком Гасперини? Нонсенс!

Все, как всегда в футболе – конкуренция и выбор под конкретные задачи, под каждого соперника. Гасперини имеет свои убеждения, но он не закостенелый догматик. Сейчас у него в руках – Довбик, Шомуродов, агент Артема говорил, что может быть подписан новый форвард.

Вот Гасперини будет всех испытывать, приспосабливать под них различные тактические схемы, различные способы доставки мяча вперед. И каждый получит свой шанс проявить себя. Более того, против Юве или Интера, или наоборот — аутсайдера с низкой линией обороны, тренерский штаб может даже из «глухих» запасных «смахнуть пыль», если под конкретные тактические задачи нужен вот такой конкретный инструмент.

Все, как всегда в футболе – добросовестно работать на каждой тренировке и отдавать все силы в каждую минуту на поле. Довбик — лучший бомбардир чемпионатов Испании и Украины, в Италии тоже не на ноль дебютный сезон отбегал. Гасперини может иметь собственное мнение о теории игры в нападении, но от такого орудия с таким послужным списком точно не откажется, – подытожил Федорчук в интервью «Украинскому футболу».