Французский нападающий Оливье Жиру стал игроком Лилля, об этом сообщили в официальных соцсетях клуба.

38-летний ветеран завершил этап своей карьеры в Лос-Анджелесе и решил вернуться в Европу, подписав контракт с новым клубом сроком на один год.

В прошлом сезоне Жиру сыграл 19 матчей во всех турнирах на клубном уровне, сумев отметиться тремя голами и двумя результативными передачами. По оценке Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 1,5 миллионов евро.

Жиру остается лучшим бомбардиром в истории национальной сборной Франции — на его счету 58 голов за команду.

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